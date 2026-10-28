MAGLIONE, Victoria E.

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MAGLIONE de CANALE, Victoria E. (Beba), q.e.p.d. - Sus hijos Victoria y Ginés Bargallo, sus queridos nietos Ginés y Elena despiden a Beba con muchísimo amor. Siempre vas a estar con nosotros. Sus restos fueron inhumados en Parque Memorial.

✝ MAGLIONE de CANALE, Victoria. - Guillermo Barzi e Inés y Flia. despiden a Beba con todo cariño y acompañan a Vicky y familia en este momento.

✝ MAGLIONE de CANALE, Victoria (Beba). - Sara C. C. de Ferrer Reyes e hijos participan el fallecimiento de su amiga tan querida y acompañan a Victoria y a su familia.

Avisos fúnebres

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