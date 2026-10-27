Cuándo cobro Anses: el calendario completo de noviembre 2026
El organismo nacional difundió el cronograma de pagos de todas las prestaciones sociales del penúltimo mes del año, según la terminación del DNI
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La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) difundió todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en noviembre de 2026 e incluyen la actualización mensual por inflación, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.
En el undécimo mes del año, las prestaciones sociales de Anses tienen un reajuste del 1,93%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y el Seguro por Desempleo, entre otras.
El calendario completo de la Anses de noviembre 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre
- DNI terminados en 5: 16 de noviembre
- DNI terminados en 6: 17 de noviembre
- DNI terminados en 7: 18 de noviembre
- DNI terminados en 8: 19 de noviembre
- DNI terminados en 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2: 13 de noviembre
- DNI terminados en 3: 16 de noviembre
- DNI terminados en 4: 17 de noviembre
- DNI terminados en 5: 18 de noviembre
- DNI terminados en 6: 19 de noviembre
- DNI terminados en 7: 20 de noviembre
- DNI terminados en 8: 24 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2: 13 de noviembre
- DNI terminados en 3: 16 de noviembre
- DNI terminados en 4: 17 de noviembre
- DNI terminados en 5: 18 de noviembre
- DNI terminados en 6: 19 de noviembre
- DNI terminados en 7: 20 de noviembre
- DNI terminados en 8: 24 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 1º de diciembre
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