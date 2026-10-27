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Cuándo cobro Anses: el calendario completo de noviembre 2026

El organismo nacional difundió el cronograma de pagos de todas las prestaciones sociales del penúltimo mes del año, según la terminación del DNI

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Las prestaciones que abona la Anses en noviembre
Las prestaciones que abona la Anses en noviembre

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) difundió todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en noviembre de 2026 e incluyen la actualización mensual por inflación, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.

Todas las fechas de pago de las prestaciones sociales de noviembre
Todas las fechas de pago de las prestaciones sociales de noviembre

En el undécimo mes del año, las prestaciones sociales de Anses tienen un reajuste del 1,93%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y el Seguro por Desempleo, entre otras.

El calendario completo de la Anses de noviembre 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 16 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 16 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 24 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 16 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 24 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre
Las fechas de acreditación en el penúltmo mes del año
Las fechas de acreditación en el penúltmo mes del añoRodrigo Nespolo

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 1º de diciembre
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AnsesJubilacionesPensionesAsignación Universal por HijoAsignaciones familiares
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