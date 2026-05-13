SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MAI, Carlos, q.e.p.d. - Susana Mosset Iturraspe de Mai, sus hijos Delfina, Estefanía, Benedicta y Juan Mai, sus hijos políticos y sus 11 nietos despiden con cariño a Carlos, abrazando fuerte a Jane y Teo.

Avisos fúnebres

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