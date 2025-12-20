SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MARCENARO, Pablo, q.e.p.d. - La Sociedad de San Vicente de Paúl de la República Argentina, su presidente, la comisión directiva, el consejo superior, los consejos particulares y conferencias de todo el país, los departamentos de asistencia social, contable, escuela y legal, la administración general de Riobamba y sus caseros participan el fallecimiento de su director espiritual Padre Pablo Marcenaro, y ruegan una oración en su memoria.

