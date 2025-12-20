LA NACION

MARCENARO, Pablo, Sacerdote

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARCENARO, Pablo, sacerdote, q.e.p.d. - Mariana Bello y Javier Obligado despiden al querido padre Pablo con todo cariño y acompañan a sus primos Marcenaro-Obligado.

MARCENARO, Pablo, sacerdote, q.e.p.d. - Marily Broggi, Susana Meabe, Agustín Obligado, Patricio Mackinlay Zapiola y Javier Obligado despiden al querido padre Pablo con todo cariño y piden oraciones en su memoria.

MARCENARO, Pablo, sacerdote, q.e.p.d. - Te voy a extrañar querido Pablito. Ya estás en paz con Dios y la Virgen. Envío un cariño muy grande a todos los Marcenaro. Susi Obligado.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Así es la ruta de ascenso al Lanín en la que Christian Petersen sufrió una falla multiorgánica
    1

    Así es la ruta de ascenso al Lanín en la que Christian Petersen sufrió una falla multiorgánica

  2. El BCRA abrió sumarios por un presunto fraude millonario con la compra de dólares
    2

    El Banco Central abrió sumarios por un presunto fraude millonario con la compra de dólares en la gestión de Alberto Fernández

  3. Fórmula 1: los cambios técnicos que patearán el tablero en 2026, explicados en video
    3

    Fórmula 1: los cambios técnicos que patearán el tablero en 2026, explicados en un video

  4. El Gobierno evalúa alternativas al no poder derogar las leyes que financian a la discapacidad y a las universidades
    4

    El Gobierno evalúa alternativas al no poder derogar las leyes que financian a la discapacidad y a las universidades

Cargando banners ...