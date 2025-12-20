1
MARCENARO, Pablo, Sacerdote
† MARCENARO, Pablo, sacerdote, q.e.p.d. - Mariana Bello y Javier Obligado despiden al querido padre Pablo con todo cariño y acompañan a sus primos Marcenaro-Obligado.
† MARCENARO, Pablo, sacerdote, q.e.p.d. - Marily Broggi, Susana Meabe, Agustín Obligado, Patricio Mackinlay Zapiola y Javier Obligado despiden al querido padre Pablo con todo cariño y piden oraciones en su memoria.
† MARCENARO, Pablo, sacerdote, q.e.p.d. - Te voy a extrañar querido Pablito. Ya estás en paz con Dios y la Virgen. Envío un cariño muy grande a todos los Marcenaro. Susi Obligado.
