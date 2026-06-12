SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARIANI, Ricardo Hugo, q.e.p.d., falleció el 11-6-2026. - El directorio de Papel Prensa S.A. despide con profundo pesar a quien fuera un honorable gerente de Planta San Pedro. Acompaña a su familia y eleva una oración en su memoria.

✝ MARIANI, Ricardo Hugo, q.e.p.d., falleció el 11-6-2026. - La gerencia general y colaboradores de Papel Prensa S.A. participan con profunda tristeza el fallecimiento de quien fuera un destacado protagonista en el desarrollo de la empresa y compañero de tantos años, acompañando a su familia en estos momentos. Elevamos una oración en su memoria para su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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