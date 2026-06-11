Esteban Bullrich se mostró duro con Adorni: “Es un corrupto”
Si bien en un principio acompañó al Gobierno, el exlegislador fue manifestándose en el último tiempo crítico del modelo libertario
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El exsenador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich se hizo eco este jueves de las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre su incremento patrimonial y consideró que el funcionario es un “corrupto”.
“Es un corrupto. Fin”, manifestó Bullrich desde sus redes sociales.
Si bien en un principio acompañó al Gobierno, con el tiempo el exlegislador fue manifestándose crítico de las políticas y los modos del presidente Javier Milei.
Con el estilo que eligió para su posteo, Bullrich replicó el tono socarrón con el que Adorni suele cerrar sus publicaciones en X, donde pone “fin” cada vez que culmina sus frases.
Adorni habló el miércoles último por primera vez luego de anunciar que había presentado la declaración jurada sobre su patrimonio económico. El jefe de Gabinete, que está envuelto en un escándalo por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, cambió su testimonio inicial y admitió que junto a su esposa, Bettina Angeletti, tuvo ahorros no declarados.
“Ahorramos en negro como todos los argentinos“, afirmó. En diálogo con LN+, en el programa ‘Mesa Chica’, con José Del Rio, el funcionario mileísta rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 y reconoció que había ocultado medio millón de dólares que había ganado con criptomonedas.
“¿Y por qué no lo declararon?“, preguntó Del Rio. ”No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años“, respondió.
Además sostuvo que no consignar esos números “fue un error” y que pagará “todos los impuestos” que deba pagar por la omisión.
El comunicado del PRO
En tanto, el PRO, el partido al que pertenece Esteban Bullrich, publicó este jueves un duro comunicado contra Adorni y sostuvo que “hay que estar a la altura” y “actuar con la transparencia que la sociedad exige”.
Para el espacio que condice el expresidente Mauricio Macri, constituye una “falta grave” decir a los argentinos y al Congreso Nacional que “no se ocultó nada y después admitir que sí se hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, dijo sobre Adorni.
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