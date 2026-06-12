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MARIANI, Ricardo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARIANI, Ricardo, Ing., q.e.p.d. - S.A. La Nación participa con profundo pesar el fallecimiento del Ing. Ricardo Mariani, destacado profesional y protagonista fundamental en la historia de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M., donde se desempeñó como Gerente de Planta San Pedro durante más de tres décadas. Acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento, elevando una oración en su memoria y recordando con reconocimiento su compromiso, dedicación y valioso aporte al desarrollo de la compañía.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION