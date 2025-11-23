1
† MARINI, Rolando Federico, Ing, q.e.p.d. - Sus hijas, yernos, nietos, bisnietos y su hermana Marilú y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria. Tu sabiduría y templanza nos iluminarán. Estarás siempre en nuestros corazones. Sus restos fueron inhumados el 22 de noviembre en el cementerio Los Robles.
