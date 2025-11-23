LA NACION

MARINI, Rolando Federico, Ing

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARINI, Rolando Federico, Ing, q.e.p.d. - Sus hijas, yernos, nietos, bisnietos y su hermana Marilú y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria. Tu sabiduría y templanza nos iluminarán. Estarás siempre en nuestros corazones. Sus restos fueron inhumados el 22 de noviembre en el cementerio Los Robles.

Imágenes para fúnebres
Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. A qué hora es el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 2025
    1

    A qué hora es el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 2025

  2. Fue la primera ciudad de Ucrania que frenó la invasión y ahora rechaza el plan de paz de Trump
    2

    Mykolaiv: fue la primera ciudad del sur de Ucrania que frenó el avance ruso y ahora vive con indignación el plan de paz de Trump

  3. Violento robo en San Isidro a una jubilada de 91 años dentro de su casa
    3

    Violento robo en San Isidro a una jubilada de 91 años dentro de su casa

  4. Fue papá de joven, manejaba un taxi y solo quería jugar.... y ¡atajó tres penales!
    4

    Nahuel Losada, la figura del campeón: el arquero atajó tres penales y fue decisivo para la fiesta inolvidable

Cargando banners ...