✝ MARTÍNEZ NOGUEIRA, Roberto, falleció el 27-1-2026. - Sus hijas Poli y Mariana, junto a su madre Helen Kaplun; sus yernos Ariel y Martín y sus nietos Jordi, Felip, Liza, Nico y Juli lo despiden con mucho amor.
