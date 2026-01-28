LA NACION

MARTÍNEZ NOGUEIRA, Roberto

MARTÍNEZ NOGUEIRA, Roberto, falleció el 27-1-2026. - Sus hijas Poli y Mariana, junto a su madre Helen Kaplun; sus yernos Ariel y Martín y sus nietos Jordi, Felip, Liza, Nico y Juli lo despiden con mucho amor.

