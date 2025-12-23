SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MARTIRÉ, Eduardo, q.e.p.d. - La Academia Nacional de la Historia participa el fallecimiento de su insigne académico de número y ex presidente, doctor Eduardo Martiré, y acompaña a su familia en esta triste circunstancia.

† MARTIRÉ, Eduardo, q.e.p.d. - José María Díaz Couselo junto a su esposa Ana despiden con profundo dolor a su querido amigo y acompañan a Clarita y familia en este triste momento.

† MARTIRÉ, Eduardo, q.e.p.d. - Caco y Mónica Bianchi, junto a sus hijos Piru, Mery, Juan y Vicky, Nacho y Dai, Angie y Rodo, despiden con amor a Eduardo, un hombre bueno. Acompañamos a Clarita y a los chicos y a sus familias con cariño y muchos recuerdos.

† MARTIRÉ, Eduardo, q.e.p.d., 21-12-2025. - Los integrantes del estudio jurídico Aguirre Saravia y Gebhardt Abogados acompañan a su hijo Hernán en este triste momento y piden una oración en su memoria.

† MARTIRE, Eduardo, q.e.p.d. - Adrián e Irene Tabanera de Pérès y familia lo despiden con tristeza, acompañando a Clarita y a sus muy queridos hijos con el cariño de muchos años.

† MARTIRÉ, Eduardo, q.e.p.d. - Piki, Carlota y familia participan con profundo dolor su partida a la casa del Padre y acompañan con mucho cariño a Loli y a toda la Flia. Martiré.

† MARTIRÉ, Eduardo, q.e.p.d. - Alejandro A. Domínguez Benavides junto a sus hijos Alejandro, Eugenio y hermana Claudia Dina Dominguez Benavides ruegan una oración por su alma.

† MARTIRE, Eduardo. - Clara Palacio de Martire y sus hijos José y Marta López Lecoube, Clara y Juan Etchart, Adela y Miguel Alcibar, Paula y Carlos Uranga, Ana, Dolores y Federico Fernández del Casal, Hernán y Jimena Sluga y Sofía y sus nietos y bisnietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† MARTIRÉ, Eduardo, q.e.p.d. - Alejandro A. Domínguez Benavides y la Cátedra T. M. de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina ruegan una oración por el querido maestro.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa