MARTIRE, Eduardo (Tata)
† MARTIRE, Eduardo (Tata). - Mamama, Whisky y Marty, Clari y Johnny, Ade y el Ñato, Pauli y Carlos, Anita, Loli y Piki, Herno y Jime, Sofi, los 32 nietos y 9 bisnietos, testigos de su amor y prueba de su inmortalidad agradecemos a Tata todo el amor con el que construyó esta familia con Mamama y pedimos una oración al cielo por su alma.
