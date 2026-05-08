SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MASJUAN, Enrique. - Despido a mi amigo con quien creamos el Holiday Emerger Fertilizantes que durante más de un cuarto de siglo fue señera en la conservación y reposición de nutrientes del suelo en economías regionales. Junto a Piqui y Willy dimos empleo y ayudamos en la formación de muchos jóvenes que hoy se destacan en la industria. Gracias por compartir ese camino conmigo y hasta siempre querido Quique. Enrique Markman.

Avisos fúnebres

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