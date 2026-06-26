SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MASSA, Silvia Emma, 26-10-45 - 25-6-2026. - Gracias, mami. Te vamos a extrañar y recordar en cada detalle que te hacia única. Tus siete hijos y tantísimos nietos.

✝ MASSA de ISOLA, Silvia Emma. - ¡Gracias por tanto tía, casi doctora y madrina! Silvina y tus sobrinos Massa, Marina, Paula, Male, Ramón, Santi, Coco, Fini, junto con sus yernos, Ulises, Marcos, Ezequiel, sus nueras Rosario, Josefina, y tus sobrinos nietos Candela y Fede, Carlota, Helena, Victor, Amadeo, Olivia, Guido, Lino, Francesco te despedimos con el cariño de toda una vida compartida y te llevaremos siempre en nuestros corazones.

✝ MASSA, Silvia Emma. - Tenemos muchas cosas para recordarte. Mario, Ignacio y Manuel Isola.

✝ MASSA de ISOLA, Silvia Emma, q.e.p.d. - El Grupo Médico Lomas de San Isidro lamenta la pérdida de la madre de nuestros amigos, compañeros y socios el Dr. Isola, Nicolás, Florencia y hermanos. Los acompañamos en este difícil momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa