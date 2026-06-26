LA NACION

MASSA, Silvia Emma

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MASSA, Silvia Emma, 26-10-45 - 25-6-2026. - Gracias, mami. Te vamos a extrañar y recordar en cada detalle que te hacia única. Tus siete hijos y tantísimos nietos.

MASSA de ISOLA, Silvia Emma. - ¡Gracias por tanto tía, casi doctora y madrina! Silvina y tus sobrinos Massa, Marina, Paula, Male, Ramón, Santi, Coco, Fini, junto con sus yernos, Ulises, Marcos, Ezequiel, sus nueras Rosario, Josefina, y tus sobrinos nietos Candela y Fede, Carlota, Helena, Victor, Amadeo, Olivia, Guido, Lino, Francesco te despedimos con el cariño de toda una vida compartida y te llevaremos siempre en nuestros corazones.

MASSA, Silvia Emma. - Tenemos muchas cosas para recordarte. Mario, Ignacio y Manuel Isola.

MASSA de ISOLA, Silvia Emma, q.e.p.d. - El Grupo Médico Lomas de San Isidro lamenta la pérdida de la madre de nuestros amigos, compañeros y socios el Dr. Isola, Nicolás, Florencia y hermanos. Los acompañamos en este difícil momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Una mujer quiso robar un comercio, forcejeó con la dueña y terminó semidesnuda
    1

    Una mujer quiso robar un comercio en Santa Fe, forcejeó con la dueña y terminó semidesnuda

  2. Ecuador jugó el partido de su vida: estaba KO, le ganó a Alemania y se clasificó de la mano de Beccacece
    2

    Mundial 2026. Ecuador jugó el partido de su vida: estaba KO,le ganó a Alemania y se clasificó de la mano de Beccacece

  3. Exponen maniobras de los empresarios y los "castigos" del kirchnerismo a los empleados de la AFIP que los descubrieron
    3

    Juicio de los Cuadernos: las maniobras de los empresarios para extraer efectivo y los “castigos” del kirchnerismo a los empleados de la ex-AFIP que los descubrieron

  4. Estas 5 mansiones cuestan más de US$2 millones
    4

    Mansiones en venta: las propiedades en el AMBA que exigen más de US$2 millones para empezar a soñar