MASSA, Silvia

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MASSA de ISOLA, Silvia. - Javier Sola y Yamila de Zarlo acompañan con mucho afecto a Agustín y familia. Y rezan una oración en su memoria.

✝ MASSA de ISOLA, Silvia. - Wenceslao y Nora Massa de Luiggi Arias, hijos y nietos, despedimos a Silvia con mucho amor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa