1
MAURETTE, Teresa,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MAURETTE de MONSEGUR, Teresa, q.e.p.d. - Adela, Inés, Estela y Esteban Bancalari acompañan a su familia con cariño y oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Una impactante fiesta popular, con el fervor para reconocer a una selección que identificó a la gente
- 3
Alex H. Taylor, sobre el loro con medio pico que se convirtió en alfa: “Su discapacidad parece ser el factor determinante”
- 4
La jugada de los 8 detalles: de los 3 centrales y el empujón de Molina al botín de Simeone y el propio Scaloni