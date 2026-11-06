MAYOL, Marta

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MAYOL de ALCHOURRON, Marta. - Te despedimos con mucho cariño. Tus sobrinos Mayol Monclá y familias.

✝ MAYOL de ALCHOURRON, Marta, q.e.p.d. - Sus sobrinos Mayol García Conde y familias ruegan oraciones por su alma.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa