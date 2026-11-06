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MAYOL SAUBIDET, Marta
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MAYOL SAUBIDET de ALCHOURRON, Marta, q.e.p.d. - Su sobrino Alfredo Mayol y Rita Cayol y sus hijos Mechi, Lupe y Nico despedimos con cariño a quien cierra una generación familiar y se une a los que nos cuidan desde el cielo.
Aviso publicado en la edición impresa
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