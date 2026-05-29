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MAZZINI, Carolina Abella de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MAZZINI, Carolina Abella de. - Los Elizalde Morgan despiden a la querida tía Carola. Elena y Marcos, Maia y René, Mechu, Gilberto y María Rosa,Tomás y Carola, hijos y nietos acompañan a María, Paula, Alejandro y Florencia.
Aviso publicado en la edición impresa
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