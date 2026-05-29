SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MAZZINI, Carolina M. Abella de q.e.p.d., falleció el 27-5-2026. - El directorio y la comisión directiva del Olivos Golf Club y sus vecinos del Olivos Golf Country Club lamentan profundamente su pérdida y acompañan a su familia en tan doloroso momento, rogando oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

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