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MAZZINI, Carolina M. Abella de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MAZZINI, Carolina M. Abella de q.e.p.d., falleció el 27-5-2026. - El directorio y la comisión directiva del Olivos Golf Club y sus vecinos del Olivos Golf Country Club lamentan profundamente su pérdida y acompañan a su familia en tan doloroso momento, rogando oraciones en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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