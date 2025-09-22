1
MEJÍA, Ignacio Lucas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MEJÍA, Ignacio Lucas, q.e.p.d., falleció el 21-9-2025. - Lo despiden con amor y mucha tristeza, sus hijos, sobrinos y sobrinos nietos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Gran Premio de Azerbaiyán: ratificaciones, decepciones, chispazos y alegrías que se vieron en las calles de Bakú
- 3
Maxi López llegó a la Argentina para participar en MasterChef y se reencontró con sus hijos
- 4
Franco Colapinto terminó 19° en el Gran Premio de Azerbaiyán: el veredicto de otra carrera accidentada