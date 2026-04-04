Un fuerte temporal azotó el AMBA y causó destrozos: autos flotando, inundaciones y árboles caídos

Varias localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron este viernes fenómenos adversos que provocaron destrozos y obligaron a las autoridades a intervenir. En sectores Lomas de Zamora hubo tormentas intensas que generaron inundaciones, mientras que en Escobar se reflejaron vientos fuertes de hasta 100 kilómetros por hora que derribaron árboles.

Se dio en el marco de una alerta amarilla por tormentas que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para gran parte de Buenos Aires para este viernes.

En Lomas de Zamora se registraron inundaciones

El organismo había advertido que las precipitaciones alcanzarían a todo el Área Metropolitana de Buenos Aires y sectores del norte y este de la provincia.

En el AMBA, se registraron tormentas a lo largo de todo el día, sin embargo, las más fuertes se produjeron entre la tarde y la noche. En sitios como Lomas de Zamora y Ezeiza se acumularon 70 milímetros de precipitación en tan solo una hora y se produjeron inundaciones severas.

Un fuerte temporal azotó el AMBA y causó destrozos

En redes sociales comenzaron a circular videos e imágenes que los vecinos del AMBA compartieron, en las que se veían las calles inundadas, árboles caídos y los pasos viales obstruidos por el agua. En algunos casos, las inundaciones llegaron a tapar a los autos que estaban estacionados.

Otro video compartido por un usuario mostró cómo una reconocida heladería de Lomas de Zamora quedó inundada y con el agua casi a la altura del mostrador, lo que obligó a los empleados a treparse. Asimismo, el bajo nivel de Temperley también quedó tapado por el agua y se cortó el tránsito en esa zona.

Las zonas más afectadas fueron Quilmes, Ezeiza y Lomas de Zamora

En Quilmes, las tormentas también produjeron inundaciones, aunque en menor medida que en Lomas de Zamora. Sin embargo, si bien en gran parte de la ciudad el paso para los autos no quedó bloqueado, el agua se acumuló en las esquinas y algunas calles y los vecinos reclamaron por obras hídricas.

En Escobar, por otra parte, hubo vientos con velocidades aproximadas de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que superaron los 50. Los fenómenos adversos produjeron la caída de árboles y postes de luz. Incluso, una garita de seguridad se voló y fue arrastrada varios metros.

Una heladería de Lomas de Zamora se inundó tras las tormentas

Las autoridades del municipio de Escobar, por su parte, compartieron en sus redes sociales imágenes sobre el temporal y afirmaron que el personal de Defensa Civil, Espacios Públicos, Política Municipal, Guardia Urbana y Tránsito intervino para reparar los destrozos y emitió una serie de recomendaciones para los ciudadanos.

“Durante la noche del viernes y todo el fin de semana, nuestros equipos estarán trabajando para restablecer tanto la circulación como la limpieza en el distrito”, expresaron.

Se dio en el marco de una alerta amarilla por tormentas

Este sábado, las condiciones adversas continuarán en el AMBA aunque en menor medida. El SMN publicó una alerta, aunque advirtió que podrían registrarse lluvias durante la mañana.

La llegada de una posible ciclogénesis

En el marco del cambio de estación, desde el sitio especializado Meteored señalaron que este fin de semana se acercará una posible ciclogénesis en varias regiones del país, que provocará cambios bruscos en las condiciones climáticas, como un marcado descenso en la temperatura y tormentas intensas.

Una garita de seguridad se voló en Escobar

Según indicó, afectaría al centro del país. Si bien se espera el ingreso de un frente fresco, en la región pampeana se prevé el regreso de un aire cálido y húmedo que, al encontrarse con una pendiente frontal estancada en el centro del país afectando a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, generaría una caída en la presión atmosférica. Este choque genera masas de aire de bajas presiones en la superficie sobre el este del país, lo que podría provocar fuertes tormentas.