MELÓN GIL, Felicitas,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MELÓN GIL de ETCHEBERRY, Felicitas, q.e.p.d. - Emilia Melón Gil, Osvaldo Irastorza y sus hijas Milagros, Felicitas, María Elisa y sus familias participan su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.
✝ MELÓN GIL de ETCHEBERRY, Felicitas q.e.p.d. - Oscar Solimano, Gabriela Urbaneja junto a Oscar Martín, Clemente Juan y Juan Pedro Solimano participan su fallecimiento, acompañando a Paul e hijos en este triste momento y rogando una oración en su memoria.
