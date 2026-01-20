LA NACION

MELÓN GIL, Felicitas,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MELÓN GIL de ETCHEBERRY, Felicitas, q.e.p.d. - Emilia Melón Gil, Osvaldo Irastorza y sus hijas Milagros, Felicitas, María Elisa y sus familias participan su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

MELÓN GIL de ETCHEBERRY, Felicitas q.e.p.d. - Oscar Solimano, Gabriela Urbaneja junto a Oscar Martín, Clemente Juan y Juan Pedro Solimano participan su fallecimiento, acompañando a Paul e hijos en este triste momento y rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Se dispara una peligrosa enfermedad de transmisión sexual
    1

    Se dispara una peligrosa enfermedad de transmisión sexual

  2. Llegó a la Argentina una nueva pickup con foco en el confort y la tecnología
    2

    Llegó a la Argentina una nueva pickup con foco en el confort y la tecnología

  3. Polémica en España por la promoción inoportuna de una empresa competidora de los trenes accidentados
    3

    Una campaña promocional inoportuna de Ouigo tras el accidente ferroviario desata la polémica en España

  4. La historia detrás de un camionero que se hizo multimillonario por una predicción astrológica
    4

    La historia detrás de un camionero que se hizo multimillonario por una predicción astrológica

Cargando banners ...