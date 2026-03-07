SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MENDEZ CAMPOS, Alejandro. - Sus hermanos Blanca M. de del Viso, Daniel, Julio y Silvana Loria, Lola, Jaime y Rosario Curutchet, sobrinos, sobrinos nietos y sobrinos bisnietos despiden con dolor al querido Alejandro y acompañan a Patsy y los chicos con sus oraciones.

✝ MENDEZ CAMPOS, Alejandro. - Su hermana Blanca Mendez de del Viso, sus hijos Cristina y Santiago Pasman, Felipe, Mercedes y Pablo Casaux Alsina, Mariana e Ignacio de la Torre, Tachi y Alfredo Larguia, nietos y bisnietos despiden con enorme tristeza al querido Alejandro y acompañan con amor a Patsy y a los chicos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa