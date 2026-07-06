SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MÉNDEZ CÓRDOBA, Luis A., q.e.p.d. - Su hermana Susana Méndez Córdoba de Rossi, sus sobrinos Ángel Luis, Andrea y Eugenio, Malena y Guillermo y sus familias participan con tristeza su fallecimiento, lo despiden con cariño y piden una oración en su memoria.

✝ MÉNDEZ CÓRDOBA, Luis A., q.e.p.d. - Marcos y Estelita Escalante participan su fallecimiento, acompañan a la querida Susana y toda su familia en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

✝ MÉNDEZ CÓRDOBA, Luis A., q.e.p.d. - Virginia Blaquier abraza con cariño a Susana Méndez Córdoba de Rossi y familia y pide una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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