Un instructor de vuelo murió en Córdoba al caer de una avioneta: su alumna pudo aterrizar

Un instructor de vuelo de 42 años murió este sábado por la tarde tras caer de una avioneta en la localidad cordobesa de Toledo.

El hecho ocurrió alrededor de las 18. Efectivos policiales acudieron al lugar luego de un llamado de emergencia y encontraron el cuerpo sin vida del hombre en un sector rural de esa localidad.

Según informaron fuentes policiales al diario local La Voz, el instructor habría caído desde una avioneta que en ese momento era pilotada por una joven de 22 años. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles del hecho.

La Policía de Córdoba inició una investigación para reconstruir las circunstancias de la muerte del instructor archivo

La Policía de Córdoba inició una investigación para reconstruir la secuencia que derivó en la muerte del instructor. La Justicia busca determinar qué ocurrió en pleno vuelo dentro de la aeronave, la cual había despegado previamente desde el aeródromo de Coronel Olmedo.

Según las primeras reconstrucciones, la joven aterrizó la avioneta y advirtió lo sucedido. Luego de un rastrillaje en el sector indicado la policía encontrar al hombre sin vida en medio de un campo.

En el lugar intervino personal policial de Patrulla Rural Centro siguiendo las directivas de la fiscalía a cargo del caso, según informó el Docetv.