SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MENDEZ, Eduardo Manuel q.e.p.d., falleció el 23-9-2026. - Su mujer, Pilar Durán y sus hijos Pilar, Eduardo, Magdalena, Luis, Juan José, Josefina y Florencia; sus yernos y nueras; nietos y bisnietos, participan con profunda tristeza la partida de nuestro querido Eddie y piden una oración por su alma y su memoria. Invitan a participar de su despedida hoy, a las 11, en el cementerio Parque Memorial. - LAZARO COSTA, Tel. 1151457557.

✝ MENDEZ, Eduardo Manuel, q.e.p.d. - El Consorcio de Propietarios de Montevideo 1509 participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

✝ MÉNDEZ, Eduardo Manuel, (Eddie), q.e.p.d. - Ignacio e Isabel Caminal, hijos y nietos, acompañan con mucho cariño a Pilar, Jose y toda su familia, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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