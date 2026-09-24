SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MÉNDEZ, Eduardo, q.e.p.d. - María Silvia V. S. de Sayús, sus hijos Inés y Claudio Dowdall, Dolores y Horacio Spaletra, y Pepe y Catalina Dalton y nietos, acompañan con cariño a todos los Méndez y ruegan una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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