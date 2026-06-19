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MENDONÇA, Daniel Horacio

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MENDONÇA, Daniel Horacio, Dr. q.e.p.d., falleció el 18-6-2026. - Los directores y gerentes de Grupo Premedic: Matías Fernández Cancio, Diego Tozzoli, Federico Mendonça, Andrea Sassi, Viviana Hidalgo, Mariel Kalinscky, Daniela Kalinscky, Paola Tavarone, Marcela Travaglini, Susana Christiansen y Salomé Pagni participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia y seres queridos en este difícil momento. Lo recordarán siempre con afecto, respeto y gratitud por su invaluable aporte humano y profesional.

Avisos fúnebres
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