MENENDEZ HUME, José Alejandro,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MENENDEZ HUME, José Alejandro, q.e.p.d., falleció el 19-6-2026. - Su hermana Mechi, junto con Tony Sibbald (as.), hijos y nietos lo despiden con inmenso cariño.
✝ MENENDEZ HUME, José Alejandro, q.e.p.d. - Sus hermanos Isabel y Eduardo, junto con Gonzalo Pereyra Iraola y Barbara de Elia, hijos y nietos lo despiden con gran amor y los maravillosos recuerdos de una vida juntos.
✝ MENÉNDEZ HUME, José Alejandro, q.e.p.d. - Su hermana María Menéndez Hume de Paz, sus hijos Joe y Florencia, Alex y Mariana, Santi y Patricia, Martín y Florinda, Salvador, nietos y Armando Paz lo despiden con amor y abrazan con cariño a su familia.
✝ MENÉNDEZ HUME, José Alejandro, q.e.p.d. - Armando Paz, hijos y nietos despiden a José con cariño y acompañan a María e hijos y hermanos en su tristeza, rogando una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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