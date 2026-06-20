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MENENDEZ HUME, José Alejandro,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MENENDEZ HUME, José Alejandro, q.e.p.d., falleció el 19-6-2026. - Su hermana Mechi, junto con Tony Sibbald (as.), hijos y nietos lo despiden con inmenso cariño.

MENENDEZ HUME, José Alejandro, q.e.p.d. - Sus hermanos Isabel y Eduardo, junto con Gonzalo Pereyra Iraola y Barbara de Elia, hijos y nietos lo despiden con gran amor y los maravillosos recuerdos de una vida juntos.

MENÉNDEZ HUME, José Alejandro, q.e.p.d. - Su hermana María Menéndez Hume de Paz, sus hijos Joe y Florencia, Alex y Mariana, Santi y Patricia, Martín y Florinda, Salvador, nietos y Armando Paz lo despiden con amor y abrazan con cariño a su familia.

MENÉNDEZ HUME, José Alejandro, q.e.p.d. - Armando Paz, hijos y nietos despiden a José con cariño y acompañan a María e hijos y hermanos en su tristeza, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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