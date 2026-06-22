SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MENENDEZ HUME, José Alejandro, q.e.p.d., 19-6-2026. - Su mujer Patricia Cabezas, sus hijos Ioana, José Andino, Cristian, Lucas y Alma Menéndez; su nieta Indiana Terzolo Menéndez despedimos con mucho amor a nuestro querido padre, agradeciéndole la alegría con que siempre nos acompañó.

✝ MENÉNDEZ HUME, José Alejandro. - Marcos Martins y Clara Menéndez Hume de Martins, sus hijos Tristán y Jess, Markie, Matt, Agustín y Laura y nietos despiden al queridísimo José, quien alegrará el cielo con sus coloridas pinceladas.

Avisos fúnebres

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