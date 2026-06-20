SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MENENDEZ HUME, José, q.e.p.d. - Inés Marino acompaña a su familia con mucho cariño en este momento tan triste.

✝ MENENDEZ HUME, José, q.e.p.d. - Fabiana y Máximo Félix Domínguez Álzaga despedimos a José y acompañamos a Patricia y a sus hijos con mucho cariño.

✝ MENENDEZ HUME, José, q.e.p.d. - Valeria Martelli y sus hijos despiden a José con la tristeza de una vida compartida. Acompañan a Patricia Yogui, José, Cristian, Lucas y Alma con el amor de siempre. José, te vamos a extrañar. Ya estás en paz.

✝ MENENDEZ HUME, José, q.e.p.d. - Juan y Susana M. de Alzaga lo recuerdan con cariño y acompanan a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa