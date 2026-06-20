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MENENDEZ HUME, José,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MENENDEZ HUME, José, q.e.p.d. - Inés Marino acompaña a su familia con mucho cariño en este momento tan triste.
✝ MENENDEZ HUME, José, q.e.p.d. - Fabiana y Máximo Félix Domínguez Álzaga despedimos a José y acompañamos a Patricia y a sus hijos con mucho cariño.
✝ MENENDEZ HUME, José, q.e.p.d. - Valeria Martelli y sus hijos despiden a José con la tristeza de una vida compartida. Acompañan a Patricia Yogui, José, Cristian, Lucas y Alma con el amor de siempre. José, te vamos a extrañar. Ya estás en paz.
✝ MENENDEZ HUME, José, q.e.p.d. - Juan y Susana M. de Alzaga lo recuerdan con cariño y acompanan a su familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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