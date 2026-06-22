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MENENDEZ HUME, José,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MENENDEZ HUME, José, q.e.p.d. - Manuel Laines y Leonor de Elía acompañan a Eduardo, Bárbara y a toda la familia Menéndez Hume con el cariño de toda una vida.
✝ MENENDEZ HUME, José. - Despedimos a José, enorme amigo de la vida. Abrazo a Patricia, a sus hijos y hermanos. Fer, Vic, Flavia, Sonia, Olivia y Maia.
✝ MENÉNDEZ HUME, José A., q.e.p.d. - Isabel Inchauspe y Osvaldo Ferrari, junto con sus hijos Francisco y Nat, Flavia y Rob, despiden a José y acompañan a Patricia y a toda la familia con mucho amor.
Aviso publicado en la edición impresa
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