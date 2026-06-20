SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MENÉNDEZ, José, q.e.p.d., falleció el 19-6-2026. - Jorge Demaría despide con profundo dolor a su querido amigo de toda la vida Popi y acompaña a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa