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MESSUTI, Alicia,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MESSUTI de ZAMBRUNO, Alicia, q.e.p.d., falleció el 24-5-2026. - Tus hijos, Pdre. Pablo, Pigu y Sebacho; tus nietos Tomi, Cata, Martu y Fran y tu bisnieto Overito te despedimos con mucho dolor pero con la certeza que descansas en paz.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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