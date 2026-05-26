MESSUTI, Alicia,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MESSUTI de ZAMBRUNO, Alicia, q.e.p.d., falleció el 24-5-2026. - Tus hijos, Pdre. Pablo, Pigu y Sebacho; tus nietos Tomi, Cata, Martu y Fran y tu bisnieto Overito te despedimos con mucho dolor pero con la certeza que descansas en paz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa