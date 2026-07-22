SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. Agustina Balcarce de Tanoira, sus hijos Isabel y Pancho, Agustina y Nico, Juan y Mechi, Loli y Pepe, Inés y Santi despiden con tristeza al querido Carlitos a quien recordarán siempre por su cariño y generosidad y acompañan en su dolor a Tonia, sus hijos y hermanos. ¡Carlitos, vuela feliz en el cielo con tus grandes amigos Gonzalo y Jorge!

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. Carolina Ferreyra y Joakim Lehmkuhl acompañan en este triste momento a Tonia, sus hijos y a Diego con mucho cariño.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. Claudia Caraballo (a.), con gran tristeza y afecto, despide a Carlitos y acompaña a Antonia, Luisita, Cristina y Diego con todo cariño.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. Federico Braun y María Freixas acompañan con mucho cariño a Luisita, Cristina y Diego en este triste momento.

✝ MIGUENS, Carlos José. - Isabel y Jimmy de Viel Castel, sus hijos Inés y Charlie, acompañan a Antonia, sus hijos y toda la familia Miguens en este triste momento.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. Fundación Germinare despide con tristeza y eterno agradecimiento a Carlos José Miguens, quien fue apoyo fundamental en sus inicios, y acompaña a Antonia y a toda su familia con mucho cariño.

✝ MIGUENS, Carlos José. - Stanislas y Leticia Poniatowski acompañan a Antonia, sus hijos y toda la familia Miguens en este triste momento.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d. Enrique Campos y Mercedes Larreta (a.) despiden a Carlitos con tristeza y acompañan con mucho cariño a Tonia y a toda la familia.

✝ MIGUENS, Carlos Jose, q.e.p.d. - Ezequiel Ayerza despide a Carlitos con mucha tristeza y acompaña a Tonia, Diego, Luisita y Cristina, y a todos sus hijos con el cariño de siempre.

Avisos fúnebres

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