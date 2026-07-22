LA NACION

MIGUENS, Carlos

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Malena Gainza junto a sus hijos y nietos participan con tristeza el fallecimiento de su primo Carlito y acompañan a toda su familia, recordando felices momentos de la infancia.

MIGUENS, Carlos. - Mickey y Paula Melhem (as.) despedimos al generoso amigo Carlitos, gran persona y empresario. Tonia, Charlie, Tancho, Lucas y Valenchu; Carlitos siempre estará con ustedes.

MIGUENS, Carlos. - Querido amigo del alma te vamos a extrañar mucho. Tonia, te acompañamos a vos y a tus maravillosos hijos en este triste momento. Michael y Ale.

MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Los socios del Club Argentino de Pelota despedimos a nuestro querido amigo Carlitos y acompañamos con afecto a toda su familia, especialmente a su hermano Diego. Siempre recordaremos su amistad y los entrañables momentos compartidos.

MIGUENS, Carlos. - Con enorme tristeza, despedimos al queridísimo Carlitos, ejemplo de integridad, y acompañamos a Tonia y sus hijos, especialmente a su hermano Diego en su dolor. Como lo vamos a extrañar. Santiago Ramos Mejía y Dolores Garrido Oromí.

MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Bernardo y Mercedes Velar de Irigoyen despiden con tristeza a Carlitos y acompañan a Tonia y familia, Luisita, Cristina y Diego en este doloroso momento.

MIGUENS, Carlos. - Carlitos querido, esperamos que te reciban allá, como vos siempre nos recibiste en tu casa. Le mandamos un beso y abrazo grande a Tonia, Charly, Luli, Tancho, Viole, Lucas, Carlo, Valenchu y Chipi. Besos al cielo. Te vamos a extrañar muchísimo, Zuchin, Nat y Julia.

MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Juan Ball y familia despiden con mucho cariño al querido Carlitos y acompañan a Tonia, Charly, Tancho, Lucas, Valenchu y toda la familia Miguens en este muy triste momento de sus vidas. Te vamos a extrañar.

MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Teode Alvear y sus hijos Teode y Sebastián, Elisa, Adela y Ramiro despedimos con mucho cariño a Carlitos, el gran amigo que supo ser.

MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Hernán Ojea y familia despiden al querido a Carlitos y acompañan a Tonia y sus hijos con mucho cariño.

MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Querido Carlitos, te despido con profunda tristeza y te admiro por la irrefrenable pasión con la que viviste tu vida y por tu infinita generosidad. Abrazo con mucho amor a Tonia, a Charly, Tancho, Lucas, Valenchu y sus familias y a tus hermanos Luisita, Cristina y Diego. Teode Alvear.

MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Enorme abrazo a Antonia, a sus hijos, a Diego, Luisita, Cristina y a todos los que lo querían. Vic y Fernando Mihanovich.

MIGUENS, Carlos F., q.e.p.d. - Con tristeza despido a Carlitos y acompaño con cariño a toda su familia. Maureen Lütjohann.

MIGUENS, Carlos J., q.e.p.d. - Rodolfo Costantini despide a Carlitos con mucho cariño y acompaña a Diego, Tonia y a todos sus hijos y familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

MIGUENS, Carlos J., q.e.p.d. - Jean y Marietta Nelson (as.) e hijos abrazan a Tonia y los chicos, Luisita, Cristina, y Diego, con cariño y ruegan oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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