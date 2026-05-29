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MOLINERO SCHOON, María Isabel

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MOLINERO SCHOON de CASSAGNE, María Isabel, q.e.p.d. - Diego Cassagne y tus hijos Diego, Tomás, Nachi y Guada, Amalita y Paqui te despedimos Ichu, con amor y la certeza de que ya estás guiándonos desde el cielo. Nos quedamos con el inmenso amor que nos enseñaste a sentir y a expresar. Te despedimos hoy, desde las 10.30, en el Parque Memorial.

MOLINERO SCHOON de CASSAGNE, María Isabel, (Ichu), q.e.p.d. - Tu hermana María Ignacia Díaz Lestrem y Hernán L. Ordiales; tus sobrinos que te adoran Vane, Pía, Tatu, Chochi, Juanchi, Rochi, Bauti, Jime y Galo, tus sobrinos nietos Jero y Silver te despedimos con todo el amor que sembraste y mantuviste en nosotros con tu presencia constante. Sabiéndote en la gloria de Dios y bajo el manto de nuestra mamita Virgen, rezamos fuerte por vos con la certeza de que nos seguirás cuidando desde allí y abrazamos a Diego y a los chicos con el alma.

MOLINERO SCHOON de CASSAGNE, María Isabel. - Prima querida, siempre vivirás en mi corazón. Gracias por tantos momentos mágicos. Voy a extrañarte infinito, Ichu. Abrazo fuerte a toda la familia Cassagne en tu partida a la casa del Señor. Gabriela Galatto de Avramovic.

MOLINERO SCHOON de CASSAGNE, María Isabel, q.e.p.d. - La familia Terramagra Tolnay con inmensa tristeza la despide y recordará por siempre con infinito amor. Acompañan a Diego, Nachi, Luli, Paqui, Diego y Tomy.

MOLINERO SCHOON de CASSAGNE, María Isabel, q.e.p.d. - Horacio Cassagne y Ana Repetto, sus hijos, nietos y bisnieto despedimos a Ichu con entrañable amor.

MOLINERO SCHOON de CASSAGNE, María Isabel, q.e.p.d., 27-5-2026. - Sebas y Male Fauve junto a sus hijos Tatan, Mia y Clari despiden con cariño a Ichu, acompañando a Diego, Nachi, Luli, Paqui, Diego y Tomy en este triste momento.

Avisos fúnebres
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