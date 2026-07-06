SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MOLNAR, María Eugenia, q.e.p.d. - Fuiste un ejemplo de fortaleza y alegría. Inteligente, independiente y generosa. Te amamos y te vamos a extrañar. Tus hijas, Lala y Ceci González Villanueva, tus yernos Sergio Baur y Pablo Alderete y tus nietos Delfi, Viole, Oliverio, Cata, Juli, Fran, Male, Lucio y Tobi. Pedimos una oración en su memoria e invitamos al responso que se realizará hoy, a las 15.30, en Jardín de Paz.

✝ MOLNAR, María Eugenia, q.e.p.d. - Con muchísimo cariño, tus amigos Deb y Marce, Marian y Marce, Mariu y Javi, Lore y Rony, Connie y Paquito, y Angie acompañamos a Ceci, Pablo y a las chicas en este momento tan triste.

Avisos fúnebres

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