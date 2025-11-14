LA NACION

MONASTERIO, Adalberto (Kuki)

MONASTERIO, Adalberto (Kuki), q.e.p.d. - Marie France, Óscar, Geraldine y Yamainy despiden a Kuki con profunda tristeza, acompañando con el mayor de los cariños a Malela, hijos y nietos.

MONASTERIO, Adalberto (Kuki). - Querido Kuki, te voy a extrañar. Abrazo a Malela y a tus hijos con inmenso cariño. Marina.

MONASTERIO, Adalberto (Kuki). - Beatriz y Jackie Gear participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MONASTERIO, Adalberto (Kuki), q.e.p.d. - Roberto Marino y el personal del estudio lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

MONASTERIO, Adalberto (Kuki), q.e.p.d. - La familia Ibarbia Marin lamenta su fallecimiento y acompaña a Malela y Flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MONASTERIO, Adalberto (Kuky). - Mercedes Arriola, sus hijos: Matías, Sofía y Pablo Mac Donough, hijos políticos y nietos, acompañamos a Malela, Alfonso, Caro, y Maqui con inmenso cariño, vamos a extrañar a nuestro vecino tan querido en Daireaux.

MONASTERIO, Adalberto (Kuki). - María, Martín Centeno y sus hijos abrazan a Malela y su Flia. con mucho amor, teniéndolo muy presente a Kuki en sus corazones, y dando gracias por tantos años de una amistad tan linda vivida.

MONASTERIO, Adalberto (Kuki). - Despedimos con mucho cariño a nuestro querido amigo Kuki. Agradecidos de haberlo cruzado en la vida y abrazamos a Male, Alfonso, Caro, Maqui y familia. Te vamos a extrañar muchísimo. Rodrigo, Marisa , Milu y Manu.

