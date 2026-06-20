LA NACION

MONFERRAN, Jorge Arturo

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MONFERRAN, Jorge Arturo, falleció el 19-6-2026. - Sus hermanos: Cora, Inés y Alejandro, Luis y Diana, Marta y Carlos y Alberto D., junto con sus sobrinos Rotaeche, Basaldúa y Dufrechou, despedimos a nuestro querido Jorge y acompañamos a Elisa, Agustina, Juliana, Juan, Meli y Hernán con mucho cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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