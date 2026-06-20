1
MONFERRAN, Jorge Arturo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MONFERRAN, Jorge Arturo, falleció el 19-6-2026. - Sus hermanos: Cora, Inés y Alejandro, Luis y Diana, Marta y Carlos y Alberto D., junto con sus sobrinos Rotaeche, Basaldúa y Dufrechou, despedimos a nuestro querido Jorge y acompañamos a Elisa, Agustina, Juliana, Juan, Meli y Hernán con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Resultado de Paraguay vs. Turquía: quién ganó el partido del Mundial 2026
- 3
Mundial 2026: Brasil goleó a Haití con un primer tiempo implacable, pero aún no alcanza para sentirse candidato
- 4
Florencia Peña apuntó contra Nicolás Occhiato y habló sobre el mensaje que recibió de Celia, la mamá de Messi: “Respiré”