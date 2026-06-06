SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ MORGENSTERN, Gregorio (Goyo) - Querido Goyo, mi gran compañero. Vivimos 73 años maravillosos, llenos de recuerdos, viajes, aventuras y lo más importante, construimos una gran familia, llena de hijos, nietos y bisnietos. Fuiste y serás el amor de mi vida. Agradezco cada día que pasamos juntos. Te amaré siempre, Juanita.

✡ MORGENSTERN, Gregorio (Goyo) - Tus hijos Clarisa y Jorge, Natalio y Jackie, Diego y Pinky, Mariana y Pablo; tus nietos Ariela y Andy, Anahí, Lucas y Lore, Juan y Vero, Dan y Jenn, Dadi y Tomy, Oli y Sebi, María, Pedro y Agus y tus bisnietos Tatu, Luana, Lupi, Manu, Emma, Santi, Jaime, Juan, Sofi, Sami, Joaco, Agus, Benja, Becca, Delfi, Naomi, Luchi, Noa y Milo, te despedimos con muchísimo amor, respeto y admiración. Te vamos a extrañar.

✡ MORGENSTERN, Gregorio (Goyo), Z.L. - Oscar y Silvia, Fabio y Poupee, Chino y Debbie lamentan la partida del querido Goyo y con mucho cariño abrazan a toda la familia Morgenstern.

✡ MORGENSTERN, Gregorio (Goyo), Z.L. - Flias. Bensignor y Kastner acompañan a Juanita y familia en este doloroso momento.

✡ MORGENSTERN, Gregorio, (Goyo), Z.L. - Miguel, Lulu y Félix Banet acompañan a Mariana y a su familia en este momento.

Avisos fúnebres

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