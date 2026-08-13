SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MUCHALL, Manfredo Carlos, q.e.p.d. - Los hermanos Suárez, Verónica, Gustavo y Gonzalo, despedimos a Buby con mucho dolor y acompañamos a Mary, Ludo y Poldi en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa