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MUCHALL, Manfredo Carlos,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MUCHALL, Manfredo Carlos, q.e.p.d. - Los hermanos Suárez, Verónica, Gustavo y Gonzalo, despedimos a Buby con mucho dolor y acompañamos a Mary, Ludo y Poldi en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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