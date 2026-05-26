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MUNIST, Rosa Catalina,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MUNIST, Rosa Catalina, q.e.p.d. - Sus primos M. Isabel, Augusto y Julio Mathieu y familia participan con mucha tristeza el fallecimiento de su querida prima y ruegan por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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