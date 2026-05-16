SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MURPHY de JAPAS, Rita, q.e.p.d. - Querida mamá, gracias por el amor de madre incondicional y por estar siempre presente con nuestras familias. Le pedimos a nuestro Padre celestial que te lleve de la mano a la gloria eterna. Tus hijos Tere, Miguel, María Inés, Nuny y Guillermo, tus nueras Corina y Luli, junto a Pancho y Perica.

✝ MURPHY de JAPAS, Rita, q.e.p.d. - Querida Rita, que descanses en paz en los brazos de Jesús y María. Fuiste una gran abuela, siempre nos acompañaste con mucho amor y generosidad. Te vamos a extrañar y recordar siempre. Tus nietos: Inés, Felipe, Juana, Francisco, Santiago, Trinidad, Rosario, Agustín, Zoe, Milagros, Candelaria, Martina, José e Ignacio y tus bisnietos: Pedro, Cala, Francisca, Ignacia, Salvador, Alfonsina, Faustina y Teo.

✝ MURPHY de JAPAS, Rita, q.e.p.d. - Desde Transaltic acompañamos a Guillermo y Miguel Japas y sus familias en este momento de dolor y rezamos por Rita una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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