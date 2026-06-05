LA NACION

MURRAY, Michael,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MURRAY, Michael, q.e.p.d. - Ricardo D. y Tiiu Richelet y sus hijos Ricardo y Gastón y familias acompañan a Carmen, Cecilia, Michael y Marcos en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

MURRAY, Michael, q.e.p.d. - Annick Stewart participa con pesar su fallecimiento, acompaña a Carmen y familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

MURRAY, Michael, q.e.p.d. - José y Ceci Latugaye despiden a Michael con dolor y abrazan con mucho cariño a Carmen, Ceci, Michael (h.) y Marcos.

MURRAY, Michael, q.e.p.d. - Despedimos a un caballero y muy querido amigo. Nina y Jaime, Mechi, Ángeles y Hernán, Lucrecia, Marta, María y Luis F., Delia y Augusto, Isabel y Ricardo, María y Richie. Acompañamos muy de cerca a Carmen y los chicos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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