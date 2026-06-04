De qué murió Chunchuna Villafañe

La muerte de Elba Chunchuna Villafañe generó conmoción en el mundo del espectáculo. La noticia de la partida de la actriz y arquitecta de 92 años fue dada a conocer durante la tarde de este jueves por su hija, Juana Molina.

“Murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía, me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa”, escribió la actriz y cantante en su cuenta de Instagram junto a una foto de su madre. “Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho. Creo que ahora quiero estar con mi hijita, bien juntitas las dos”, añadió.

El emotivo posteo de Juana Molina tras la muerte de Chunchuna Villafañe (Fuente: Instagram/@soyjuanamolina)

En ese sentido, comentó que este viernes se suspende su show en San Miguel de Tucumán, donde iba a presentar oficialmente Doga, su más reciente álbum de estudio.

Pese a que se desconocen las causas de su deceso, en 2024 Molina habló con LA NACION y se refirió al cuadro de su madre: “Está más o menos. Me reconoce, sí. No tiene Alzheimer ni demencia senil. Lo suyo se llama afasia de expresión, no puede traducir a palabras lo que quiere decir. Ella vive en su casa, que es el lugar donde le gusta estar, y yo la visito muy seguido. Hoy justamente la vi. Sigue manteniendo impecable su cabellera maravillosa ¡poniéndose ruleros! Y enojándose por cómo yo mantengo la mía. Aunque no lo pueda verbalizar, me la agarra, me la toca y a su modo me lo dice todo“.

Quién era Chunchuna Villafañe

Antes de ser una actriz respetada, Chunchuna fue la modelo publicitaria más cotizada del país. Con sus impactantes ojos claros, su carisma y una elegancia natural, se convirtió en la cara de marcas emblemáticas, desfiló en París y personificó la modernidad estética de la Argentina de los años 60.

Junto al diseñador Ante Garmaz, paseando por las calles de París antes de volver juntos a Buenos Aires, 1981. Familia Villafañe

Sin embargo, nunca fue ajena a la realidad de su país. Durante la década de los 70, profundizó su militancia política y social al colaborar activamente con el padre Carlos Mugica en la mítica Villa 31. Debido a este compromiso, fue amenazada por la Triple A y debió exiliarse junto a su familia en España y Francia.

Debido a su compromiso social, fue amenazada por la Triple A y debió exiliarse junto a su familia en España y Francia

Tras regresar a la Argentina con la vuelta de la democracia en 1983, su rostro, ya famoso por las pasarelas y el activismo, ganó relevancia internacional en la actuación. Su consagración llegó con el papel de Ana en La historia oficial, la emblemática película estrenada en 1985 que resultó ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera.

Chunchuna Villafañe y Norma Aleandro, en La historia oficial (1985)

Su último paso por las pantallas y los escenarios se dio en el año 2017. Su despedida del cine fue en la película de humor negro Madraza, donde interpretó al personaje de Teresita, mientras que en televisión su trabajo final fue ese mismo año en la serie de antología En viaje. Unos años antes, entre 2011 y 2012, había tenido su último gran éxito teatral al formar parte del prestigioso elenco coral de Ocho mujeres, la celebrada obra que dirigió José María Muscari.