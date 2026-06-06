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MURRAY, Michael
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MURRAY, Michael, q.e.p.d. - Carmen y Juan Velásquez, hijos y nietos despiden a Michael y acompañan a Carmen y a toda la familia, con muchísimo cariño y oraciones.
✝ MURRAY, Michael. - Sus vecinos de Chacras de Murray acompañan a su familia en este triste momento.
✝ MURRAY, Michael, q.e.p.d. - Nora Mascarenhas despide a Michael con oraciones y acompaña en el dolor a Carmen y a su hermana Florence.
✝ MURRAY, Michael, q.e.p.d., falleció el 3 de junio de 2026. - Sus amigos de Holden Beach, las familias Ojea Quintana, Mendive y Whamond participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este triste momento y ruegan una oración en su querida memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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