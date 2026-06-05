LA NACION

MURRAY, Miguel

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MURRAY, Miguel, q.e.p.d. - Amanda C. de Salamanca y sus hijos Martín y Fernando (a.) lo despiden con tristeza y acompañan a Carmen y familia en su dolor.

MURRAY, Miguel, q.e.p.d. - Dolores A. de Orcoyen, junto con sus hijos Javy y Panchi, María y Santi, Angie y Edu, Lolo y Esteban y nietos, despedimos al querido Michael y abrazamos con cariño a Carmen, Cess, Michaelito y Marqui, recordando los lindísimos momentos compartidos en La Chacra.

MURRAY, Miguel, q.e.p.d. - Sus amigos de la polla de golf de los martes del Jockey lo despedimos con todo cariño. Nos queda el recuerdo de un gran compañero de muchos años, su calidez, su sencillez y su hombría de bien. Acompañamos a Carmen, hijos y familia en estos momentos de tanto dolor.

MURRAY, Miguel. - Donatella, Bernardo y Agnès, su ahijada, despiden con emoción y dolor a un amigo de siempre y a un padrino cariñoso.

MURRAY, Miguel, q.e.p.d. - Querido Michael, te despedimos a la distancia con el cariño de siempre y abrazamos a Carmen y a los chicos, acompañándolos en estos tristes momentos. Andy y Alejandra Perkins.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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