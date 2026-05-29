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NAVARRO OCAMPO, Ramón,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ NAVARRO OCAMPO, Ramón, q.e.p.d. - Mario Pedro, Susy y María Navarro Ocampo e hijos despiden a su primo Ramón y acompañan a sus hermanos con mucho cariño en su dolor.
✝ NAVARRO OCAMPO, Ramón, murió en Córdoba, el 28-5-2026. - Germán Frers y sus hijos Germán (a.), Mía y Silvestre acompañan a Susana, Carol, Soledad, Mercedes y Consuelo con mucha tristeza.
Aviso publicado en la edición impresa
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